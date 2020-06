Coronavirus - Un nouveau foyer de contamination découvert en Mayenne : 4 cas positifs

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire annonce, ce jeudi 18 juin, avoir découvert à Laval un nouveau foyer d'infection au Covid-19 au sein d'une association qui vient en aide à des migrants et réfugiés.

Un deuxième foyer de contamination a été découvert en Mayenne. Une association d'aide aux migrants et réfugiés, à Laval, a été touchée par plusieurs cas de Covid-19. Une opération de dépistage a été réalisée sur 43 personnes et 4 d'entre elles ont été déclarées positives et aussitôt isolées.

L'Agence Régionale de Santé n'a pas fourni d'informations supplémentaires.

Il s'agit du deuxième "cluster" de coronavirus dans le département. Le premier avait été découvert dans un abattoir de volailles d'Azé, appartenant au groupe LDC. 4 salariés ont été détectés positifs sur un total de 55 employés. L'activité sur le site se poursuit normalement, les autorités sanitaires affirmant que ce foyer-là est maîtrisé.