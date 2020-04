Coronavirus : une nouvelle étude clinique sur l'efficacité de la chloroquine lancée en France

Après le grand test européen lancé la semaine dernière, y compris en France, la France lance un nouvel essai clinique sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le COVID-19. Ce dérivé de la chloroquine, molécule présente dans les médicaments contre le paludisme, est déjà utilisé à l'IHU de Marseille par le professeur Didier Raoult, qui affirme qu'elle soigne le coronavirus.

Cet essai clinique, "Hycovid", comme il a été baptisé, va être mené sur 1.300 patients, dans 33 hôpitaux de France. Selon Ouest-France, ils sont surtout dans l'ouest (Cholet, Lorient, Brest, Quimper, Poitiers) mais aussi dans le nord (Tourcoing, Amiens) dans le sud-ouest (Toulouse, Agen), et en région parisienne. Colmar va également participer à l'étude. Le CHU d'Angers est l'établissement qui pilote ce test.

Les patients concernés sont malades du COVID-19 mais contrairement au professeur Raoult qui utilise l'hydroxychloroquine sur des personnes gravement touchées, cette fois-ci, la molécule sera administrée à des patients qui ne sont ni dans un état préoccupant ni en réanimation.

Pour la plupart, ils sont âgés (plus de 75 ans) ou présentent des troubles respiratoires avec besoin d'oxygène, mais sans détresse respiratoire. Les patients pourront recevoir le traitement à l'hôpital, dans les EHPAD, ou chez eux.

Le professeur Vincent Dubée, du CHU d'Angers, investigateur principal du projet, promet un essai rigoureux :

Il s'agit d'une étude qui répond aux standards scientifiques et méthodologiques les plus élevés. Elle sera réalisée dans des conditions qui ne laisseront pas de place au doute dans l'analyse des résultats.

Tous les malades ne recevront pas le médicament, puisqu'il y aura un placebo. Sans que le patient ni le médecin ne le sachent.

L'enjeu de ces règles strictes est de "clore le débat" sur l'efficacité de la chloroquine, souligne le professeur Dubée. Grâce à ce protocole, il affirme qu'il n'y aura "pas de doute" dans l'analyse des résultats.

On attend les premiers résultats d'ici 15 jours et les conclusions à la fin du mois, mais le professeur Alain Mercat, président de la commission médicale d'établissement du CHU d'Angers affirme qu'on ne perdra pas de temps :

Si l'effet du médicament est très important, la réponse va probablement être très rapide. Très vite, il y aura tellement de vies sauvées ou de patients non intubés qu'on pourra le voir et arrêter l'étude. Si l'effet est moins important, ça prendra un peu plus de temps.