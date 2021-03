Coronavirus : un nouveau traitement à l'hôpital de Laval permet de réduire la mortalité en réanimation

Une nouvelle arme dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Les patients en réanimation, à l'hôpital de Laval et dans les autres établissements des Pays de la Loire, bénéficient d'un nouveau traitement, des injections de tocilizumab, qui permet de réduire la mortalité. Trois études scientifiques ont démontré son efficacité.

"Depuis un an, on a appris à mieux connaître cette maladie"

En un an, la stratégie médicale face au virus a progressé d'une manière spectaculaire. Cela dit, ce n'est pas un traitement miracle tient à marteler le docteur Hussein Yassine, le chef du service de réanimation du centre hospitalier lavallois, l'établissement de référence anti-coronavirus en Mayenne : "c'est un traitement en plus, c'est une arme en plus. On a appris en un an à mieux connaître cette maladie et donc à mieux la combattre. Nous utilisons plusieurs traitements, le premier c'est l'oxygénothérapie à haut débit, le deuxième ce sont les antibiotiques seulement si nous constatons des surinfections, la troisième approche ce sont les corticoïdes qui ont montré des effets bénéfiques. Et maintenant donc, nous disposons du tocilizumab qui permet de bloquer une réaction inflammatoire qui participe à l'aggravation de la maladie. On espère qu'avec ces traitements associés on constate prochainement une baisse de la mortalité et une durée d'hospitalisation moins importante".

Le médecin mayennais martèle qu'il ne s'agit en aucun cas d'un remède miracle, fait savoir que le meilleur outil, pour lutter contre ce fichu virus, reste la vaccination et lance un appel au respect des mesures barrières.

Selon les derniers chiffres fournis par l'Agence Régionale de Santé, les indicateurs épidémiologiques sont en hausse en Mayenne. Le taux d'incidence pour l'ensemble de la population mayennaise est passé de 141 à 188,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants en quelques jours. Il y a toujours 62 personnes hospitalisées dont six en réanimation. Deux décès supplémentaires sont à déplorer depuis le 16 mars. Le bilan s'établit désormais à 238 morts depuis le début de l'épidémie dans notre département.