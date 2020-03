Coronavirus - Un numéro de téléphone mis en place par la préfecture du Calvados

L'appel à la solidarité pour faire face au coronavirus : si vous avez du temps en ce moment, n'hésitez pas à le faire savoir, les associations de sécurité civile ont sûrement des missions à vous confier, comme livrer des repas chez des personnes âgées à qui on déconseille de sortir de chez elles ou faire leurs courses. Il peut aussi s'agir de garder des enfants. Bref toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et pour cela dans le Calvados, la préfecture a mis en place une cellule d'information ouverte de 8h à 20h, même ce week-end joignable au 02 31 30 67 60. Vous serez mis en contact avec des associations de sécurité civile qui pourront vous trouver des missions.

Votre profession est-elle prioritaire ? Réponse au 02 31 30 60 67

Ce numéro c'est aussi celui qu'il faut appeler pour savoir si vous faites partie des professions prioritaires, comme les personnels hospitaliers ou les forces de l'ordre. Si c'est le cas, vous pouvez disposer de moyens de garde pour vos enfants. Ils seront accueillis dans leurs école ou collège usuels. Des collectivités locales vont également mettre à disposition des locaux, écoles de musique, de voile, pour proposer des offres d'accueil. La règle, c'est pas plus de cinq enfants sous la responsabilité d'un adulte. Car on le rappelle, si les écoles sont fermées à compter de lundi, c'est parce que les enfants maîtrisent moins les gestes barrière que les adultes et propagent plus facilement le virus.