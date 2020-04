Coronavirus : un Orléanais raconte son combat contre le virus

Damien Mauguit est manager dans un hypermarché de Saran. Pour lui, c'est sans doute là qu'il a été contaminé : " Avec le pic d'affluence que nous avons eu, le virus a sans doute circulé très vite. Et même avec les gestes barrières, on se rend compte que personne n'est à l'abri."

Tout est allé très vite

Dès les premiers symptômes, il contacte son médecin traitant : " Comme je suis asthmatique, il m'a dit de rester à la maison, à l'isolement. J'avais un peu de toux, un peu de fièvre, une perte aussi de l'odorat. " Après quelques jours, Damien a l'impression d'aller mieux mais la situation finalement empire : " Tout est allé très vite, je suis monté à 40°degré de fièvre avec des tremblements, des vertiges et là, ma femme a décidé d'appeler le Samu".

Traité avec un médicament à base de chloroquine

Admis en médecine interne au CHRO, Damien a confirmation qu'il est bien positif au Covid-19 et il passe ensuite une batterie d'examens pour le cœur et les poumons. " Peu à peu, j'ai eu des douleurs dans le dos. Les poumons commençaient à être attaqués." Transféré au service infectiologie, le médecin lui propose alors de prendre du Plaquenil, un médicament à base de chloroquine associé à l'azytrhomycine : " Comme c'est un nouveau protocole, on m'a prévenu sur les effets secondaires. Mais, comme là, j'étais sous surveillance, j'ai accepté. Et les effets se sont fait sentir assez vite". Au bout de 2 jours, Damien se sent mieux : plus de fièvre, plus de douleurs mais un toux encore persistante qui va durer " encore un mois" , selon les médecins.

Presque guéri et de retour à la maison

De retour chez lui ce mercredi 1er avril, Damien se sent évidemment soulagé. Il doit encore prendre un traitement et il communique tous les jours par SMS avec l'hôpital d'Orléans. " Je dois les renseigner sur ma température, mon fréquence cardiaque.." Il n'a pas de consignes particulières vis à vis de ses proches. " Mon fils de 6 ans n'a rien eu. Ma femme tousse déjà beaucoup et donc elle est surveillée". Damien appelle aujourd'hui à la grande prudence et à rester chez soi le plus possible. " Moi, je m'en suis bien sorti mais je pense à ceux qui sont en réanimation ou en Ephad, il faut avoir conscience de ce qu'on fait, de son comportement."

Quand on sera sorti de cette crise, il ne faudra pas oublier les personnels hospitaliers

Après cette expérience douloureuse, Damien a tenu aussi sur sa page Facebook à rendre hommage aux personnels du CHRO. "Depuis des années, on parle du malaise à l'hôpital. Et pourtant, pour moi, l'accueil était là : toujours quelqu'un, avec le sourire." Lui a vu de près le manques de masques, de blouses : " ce ne sont pas des conditions de travail dignes pour ces personnels." Et Damien conclut : "quand on sera sorti de cette crise, il ne faudra oublier et valoriser enfin ces personnels.