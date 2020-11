Covid-19 : un patient de l'hôpital de Valenciennes transféré en Allemagne

Un patient atteint du Covid-19 hospitalisé en réanimation à Valenciennes a été évacué dimanche matin par hélicoptère vers l'hôpital de Münster, en Allemagne. Il s'agit du premier transfert médical depuis les Hauts-de-France, alors que les services de réanimation et de soins critiques sont très sollicités, mais ils ne sont pas totalement saturés à ce stade, précise l'Agence Régionale de Santé.

D'autres transferts pourraient avoir lieu dans les prochains jours

Les hospitalisations en réanimation sont malgré tout en hausse continue : 478 patients étaient accueillis le 6 novembre, dont 274 dans le département du Nord, et les équipes médicales font face à plus de cas sévères. Le nombre de patients admis chaque jour, 50 en moyenne, continue lui aussi d’augmenter. Les autorités sanitaires de la région ont donc répondu à la proposition de l'Allemagne et d'autres transferts pourraient être effectués dans les prochains jours.

L'ARS précise qu'ils sont réalisés avec l'accord de la famille des patients, qui reste informée en continu de l'évolution de l'état de leur proche. En cas de besoin, ces familles peuvent être accueillies sur place et bénéficier d'un service de traduction.

Les hôpitaux publics et privés de la région ont déjà augmenté de plus de 60% le nombre de places en réanimation passant ainsi de 460 lits à 747 lits avec pour objectif de compter plus de 800 lits dans les jours à venir.