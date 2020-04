Coronavirus : un patient du Grand Est a été transféré à l'hôpital de Tarbes ce dimanche après-midi

Un patient de 72 ans atteint du Covid-19 et originaire du Grand Est a été transféré ce dimanche après-midi au Centre hospitalier de Tarbes. Il y rejoint le service de réanimation. L'homme a d'abord rejoint Toulouse en avion, avant de finir le trajet en hélicoptère jusqu'à Tarbes.

C'est le premier patient Covid originaire d'une autre région qu'accueille l'hôpital de Tarbes. "Le transfert s'est bien passé", d'après le directeur de l'hôpital Christophe Bouriat, et est "tout à fait logique étant donné que le Centre hospitalier de Tarbes dispose de _20 lits de réanimation et que six sont occupés pour l'instant_".

D'après le dernier bilan de l'Agence régionale de Santé, 52 patients sont actuellement hospitalisés dans les Hautes-Pyrénées en raison du Covid-19, 24 personnes ont pu regagner leur domicile et sept sont décédées.

Au total, six patients du Grand Est ont rejoint la région Occitanie ce dimanche.