Coronavirus : un peu plus de 200 hospitalisations dans le Gard

Comme chaque vendredi, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie publie un bulletin d'information sur l'épidémie de covid-10. Le point, en ce vendredi, pour la région : 1323 hospitalisations en cours (-73) dont 157 en réanimation (-10), et à ce jour 1963 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+48 en 3 jours).

4,3% de tests positifs en moyenne

Ce bulletin appelle aussi, précise l'ARS, à "maintenir une grande prudence face au virus dans le contexte de préparation des fêtes de fin d’année. Les indicateurs épidémiologiques restent élevés en Occitanie. Pour se protéger du virus, les gestes barrières et les recommandations de distanciation sont maintenant connus de tous. Ces bons réflexes sont indispensables pour que l’épidémie ne s’invite pas pendant cette période de fêtes. Au cœur de ces retrouvailles familiales et amicales, l’objectif pour chacun est de veiller plus que jamais à protéger ses proches, et en particulier tous ceux dont la santé est plus fragile".

Dans le Gard, l'ARS dénombre 204 hospitalisations en cours, dont 23 en réanimation. (306 décès depuis le début de l'épidémie).

Pour la Lozère : 18 hospitalisations, dont deux en réanimation (52 décès).

Plus de115 000 testsont été réalisés ces sept derniers jours dans la région. 4,3% d'entre eux sont positifs. Cela représente 777 cas positifs en moyenne par jour.