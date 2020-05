Coronavirus : un pharmacien de Niort en colère contre la vente de masques chirurgicaux dans les supermarchés

A partir du lundi 4 mai, certains supermarchés vont pouvoir vendre des masques. Des masques en tissu, réutilisables, mais aussi des masques à usage unique. Chaque enseigne doit préciser les modalités d'achat dans ses magasins. Mais pour ceux qui ont dû gérer leurs stocks de masques chirurgicaux pendant des semaines, la pilule passe mal. Dans un communiqué intitulé "Les masques tombent", plusieurs ordres de professionnels de la santé s'indignent.

On ne peut pas avoir contingenté les masques pour les soignants pendant des semaines pour découvrir que lundi les étals des supermarchés seront garnis de ces même masques

"On ne peut pas avoir contingenté les masques pour les soignants pendant des semaines pour découvrir que lundi les étals des supermarchés seront garnis de ces même masques", s'indigne Bernard Pénicaud, pharmacien à Niort, il est membre du conseil de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Aquitaine. "On aurait eu une distribution très large de ces masques avant, pourquoi pas. Mais les masques ont été rationalisés. Les professionnels ont manqué de protections dans les ehpad, les hôpitaux, chez les médecins..."

Les masques, ça doit être un enjeu de santé publique, ça ne doit pas être un enjeu commercial

Et même si des commandes sont arrivées, "on a comme l'impression que la grande distribution a un traitement à part. Les masques, ça doit être un enjeu de santé publique, ça ne doit pas être un enjeu commercial", poursuit Bernard Pénicaud.

De son côté la fédération du commerce et de la distribution précise dans un communiqué avoir accepté de vendre ces masques "dans des conditions strictement encadrées, tant en termes de prix que de mode de distribution". Et assure également "qu'il n’y a pas de stocks cachés" avec "des commandes qui ne vont être livrées que très progressivement".

Un prix plafonné à 95 centimes l'unité

Des masques chirurgicaux dont le prix sera plafonné à 95 centimes d'euro l'unité a annoncé ce vendredi la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher. Bernard Pénicaud salue cette décision. Mais pour le pharmacien niortais, ça ne suffit pas. "Il faut une prise en charge par l'Etat pour les personnes fragiles, en maladie longue durée et les précaires. Un masque ça se porte quatre heures et après ça se jette. Pour une famille de quatre, cinq ou six personnes, c'est un budget conséquent".