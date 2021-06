Coronavirus : un "plan d'action immédiat" contre le variant indien à Strasbourg

Un peu plus de 24 heures après la fermeture de la Haute école des arts du Rhin (Hear) à Strasbourg, l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est lance un "plan d'action immédiat" : plusieurs élèves et professeurs ont été testés positifs au variant delta du coronavirus, anciennement appelé variant indien.

Au sein de l'établissement

Le site strasbourgeois de la Hear, installé dans le quartier de la Krutenau a fermé ses portes jeudi 10 juin au soir. Après la détection de cas positifs, une journée de tests a été organisée ce même jeudi dans l'école. 143 personnes ont été testées.

A ce jour, 4 cas positifs au variant delta (dit indien) ont déjà été identifiés et 43 cas contacts sont en cours d’investigation. L'école reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Mobilisation dans certains quartiers de Strasbourg

Selon les études, le variant indien serait entre 40% et 60% plus contagieux que le variant anglais. Des mesures de précaution supplémentaires sont donc mises en place par l’ARS et la Préfecture à Strasbourg.

Les équipes des médiateurs Lutte anti Covid (LAC) sont mobilisées ce samedi 12 juin de 17h30 à 23 heures dans les bars et restaurants de la Krutenau avec pour cible les étudiants et jeunes de moins de 30 ans. Ils seront situés place de Zurich, rue de l’abreuvoir, place Austerlitz et rue d’Austerlitz pour :

Sensibiliser au dépistage et faire la démonstration des auto-tests

Sensibiliser à la vaccination et aider à la prise de rendez-vous

Informer sur une offre d’accès rapide de vaccination le samedi 19 et le dimanche 20 juin

Rappeler les gestes barrières

Distribuer des flacons de gel hydroalcoolique

Des opération de vaccination ciblée

Dimanche 13 juin, 200 doses seront réservées sur des créneaux dédiés au centre de vaccination de la Sainte Barbe à Strasbourg. Pour le week-end prochain (19 et 20 juin), ce sont 2600 créneaux dédiés qui sont réservés au Vaccinodrome de l’Hôtel de la Collectivité Européenne d’Alsace à Strasbourg.

Les personnes concernées sont les étudiants, jeunes de 18-30 ans et les personnels des bars et restaurants des quartiers ciblés, non encore vaccinés qui bénéficieront ainsi d’un accès prioritaire « coupe fil » pour s’inscrire.

Même si la progression de l’épidémie Covid-19 dans le Bas- Rhin reste à un niveau modéré avec un taux d’incidence de 65 nouveaux cas pour 100.000 habitants, les autorités invitent à la vigilance.