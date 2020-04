Coronavirus : un pompier volontaire des Yvelines décède du virus

Olivier Lugand, infirmier et pompier volontaire du groupement territorial de Saint-Germain-en-Laye est décédé du covid-19 dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital Percy de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Il était en soins intensif depuis le 11 mars dernier.

Olivier Lugand, âgé de 58 ans était infirmier. Il avait rejoint le corps de sapeurs-pompiers en 1982 et était également sauveteur dans le groupe territorial de Saint-Germain-en-Laye. "Notre camarade et collègue, Olivier LUGAND, infirmier chef volontaire au Groupement santé et secours médical EST, hospitalisé à l’hôpital de Percy se battait contre le coronavirus depuis 11 mars dernier", indiquent les pompiers des Yvelines sur leur site internet. "Il n'avait pas contracté le virus pendant l'exercice de ces fonctions", tiennent à souligner les pompiers des Yvelines joint par France Bleu Paris.

Les pompiers des Yvelines "touchés en plein cœur"

Olivier Lugand avait intégré le centre de première intervention de Louveciennes comme sapeur-pompier volontaire le 1er octobre 1990, avant de rejoindre le service de santé du groupement Est à St-germain en laye le 1er janvier 2004, où il a exercé ses fonctions d’infirmier de sapeur-pompier volontaire depuis.

"Malgré un courage exemplaire et une volonté forçant l’admiration et le dévouement extrême des soignants de l’hôpital Percy, notre collègue est décédé ce matin du samedi 11 avril 2020 des suites de cette maladie, touchant en plein cœur les sapeurs-pompiers des Yvelines", poursuivent les pompiers. Olivier Lugand était marié, père de quatre enfants. Un hommage lui a été rendu ce samedi matin à 10 h 45 au centre de secours de la ville. Une minute de silence a été respectée.