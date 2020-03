Un premier cas de coronavirus en Moselle

Selon plusieurs médias allemands, ce Français testé positif au coronavirus Covid-19 habite en Moselle-Est. Et selon le maire de Boulay, en Moselle-Est, un habitant de la commune travaillant en Allemagne a contracté la maladie. Il s'agit donc à priori de la même personne, ce qui en ferait le 1er cas mosellan de coronavirus, même s'il n'est pas pour l'heure confirmé par l'Agence régionale de santé en France.

Cet homme est revenu à son travail en Allemagne en début de semaine, puis a été testé positif et depuis mardi 3 mars, il est assigné en quarantaine chez lui, selon son employeur, l'entreprise informatique SAP, à Sankt Ingbert, près de Sarrebruck, qui précise, dans un communiqué, qu'il se porte bien.

C'est le 2e cas confirmé de coronavirus en Sarre, selon le ministère de la santé du land de Sarre. Les autorités allemandes sont en relation avec les autorités françaises pour répertorier les personnes qui ont pu être en contact avec lui et les contacter, des deux côtés de la frontière. Les locaux de SAP à Sankt Ingbert ont été fermés depuis mardi et les bureaux et la cantine vont être désinfectés. Les bureaux rouvriront normalement lundi.