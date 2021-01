Coronavirus : un premier cas du variant britannique détecté dans le Loiret

L'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire indique, ce vendredi, qu'un premier cas positif au variant britannique du Covid-19 a été enregistré dans le Loiret. Il remonte à mi-décembre : il s'agit d'une femme trentenaire qui rentrait d'un séjour en Angleterre, et qui "va bien".

Interrogée par France Bleu Orléans, l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire indique, ce vendredi, qu'un premier cas du variant britannique du Covid-19 a été recensé dans le Loiret. Il remonte à mi-décembre : il s'agit d'une "femme d'un peu moins de 40 ans qui rentrait de Londres et habite dans le Loiret", poursuit l'ARS qui ne souhaite pas donner plus de détails.

Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude

Son cas ne suscite pas d'inquiétude, explique l'agence régionale de santé, la personne contaminée n'a pas été hospitalisée ni développé une forme grave de la maladie. La CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) suit son dossier et a effectué un contact tracing : plusieurs cas contacts ont été trouvés, mais tous sont négatifs.

Un cas en Eure-et-Loir également

En Centre-Val de Loire, outre le premier cas en France du variant britannique détecté au CHU de Tours le mois dernier, un troisième cas de contamination avec ce variant britannique du coronavirus est enregistré, en Eure-et-Loir. Les investigations sont en cours, explique l'ARS, il s'agit d'un jeune homme de moins de vingt ans qui n'a pas voyagé récemment à l'étranger, et dont les cas contacts n'ont pas non plus voyagé. Là aussi, "ce cas ne suscite pas d'inquiétude", nous indique l'agence régionale de santé.

En France, à ce jour, dix-neuf cas de contamination au variant britannique, réputé plus contagieux, sont officiellement recensés. Il y en a donc trois en Centre Val-de-Loire