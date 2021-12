Coronavirus : un premier cas du variant Omicron détecté en Béarn, un deuxième probable

Le laboratoire Biopyrénées indique ce mercredi 8 décembre avoir détecté des cas de variant Omicron en Béarn, un couple testé positif au covid-19. Le premier est un cas avéré et confirmé depuis la semaine dernière, et le deuxième est en cours d'analyse.

Le variant Omicron est arrivé dans le Béarn : un premier cas a été détecté et confirmé par les équipes du laboratoire Biopyrénées, en charge des dépistages dans la région. On ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et dans quel secteur il ou elle réside. Mais le laboratoire indique que ce patient a été testé positif au covid-19 et que le séquençage réalisé sur son test a pu permettre de confirmer qu'il s'agissait bien du variant Omicron.

Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a aussi une suspicion de deuxième cas de variant Omicron. C'est en fait un couple qui a été testé, le premier membre est un cas confirmé, et des analyses ont lieu en ce moment pour déterminer si le deuxième, testé positif, a également été contaminé par le variant Omicron. Il s'agit, selon les informations de France Bleu, du troisième cas de variant Omicron avéré détecté dans la région Nouvelle-Aquitaine, après deux patients testés positifs en Gironde.

Le responsable du laboratoire Biopyrénées, Steven Cens, insiste quand même sur la faible incidence de ce variant dans la région alors que le delta lui continue de flamber. Le nombre de nouveaux cas recensés tous les dix jours explose, une hausse exponentielle de 50%. Les tests sont aussi plus nombreux, ils ont augmenté de 34% ces dix derniers jours. Le laboratoire séquence tous les échantillons positifs suspects de variant Omicron.