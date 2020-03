INFO FRANCE BLEU - Un premier cas confirmé de coronavirus dans le Territoire de Belfort

Selon nos informations, un premier cas de coronavirus est confirmé dans le Territoire de Belfort. Il s'agit d'une Belfortaine de 48 ans, qui s'est rendue au rassemblement religieux de Mulhouse, entre le 17 et le 24 février dernier. Elle est prise en charge à l'hôpital de Trévenans.

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Un premier cas de Coronavirus est confirmé ce mercredi 4 mars dans le Territoire de Belfort, a-t-on appris de sources concordantes. Il s'agit d'une femme de 48 ans, qui a participé au rassemblement religieux de Mulhouse, quartier Bourtzwiller, il y a quinze jours. Elle a été testée positive ce mercredi au Covid-19 et prise en charge au service des maladies infectieuses de l'hôpital Nord Franche-Comté, à Trévenans.

Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude

Cette femme a participé au rassemblement évangélique qui s'est tenu du 17 au 24 février à Mulhouse, dans le quartier Bourtzwiller. D'après nos informations, cette Belfortaine s'occupait d'une crèche provisoire pour les enfants, sur ce rassemblement, et c'est là qu'elle aurait contracté le virus.

Depuis mardi soir, on sait déjà que 7 personnes dont 5 d'une même famille, qui ont participé à ce rassemblement religieux, ont été contaminés au coronavirus, ce qui ferait, avec cette Belfortaine, un 8e cas confirmé. Selon nos informations, son état de santé n'inspire pas d'inquiétude.

Chambre en pression négative avec sas

Cette femme est prise en charge à l'hôpital de Trévenans, dans une chambre dédiée, avec un sas et en pression négative. Des investigations sont menées actuellement dans l'entourage de cette Belfortaine, et sur d'autres personnes qui ont participé au rassemblement, pour savoir si elles ont également été exposés au virus, et décider d'éventuelles mesures de surveillance ou de confinement.

Si d'autres cas venaient à être confirmés, l'hôpital dispose de 4 chambres opérationnelles "en pression négative, avec un sas" et 10 autres chambres peuvent être équipées, soit 14 chambres au total, selon nos informations. Dans la région, deux hôpitaux sont habilités à effectuer les tests : Besançon et Dijon. Il s'agit de prélèvements naso-pharyngés, dans le nez et la bouche.

Ce mercredi après-midi, 257 cas sont confirmés en France et le virus a fait 4 morts dans l'Hexagone. Pour répondre aux questions, un numéro vert est activé 24h/24 : le 0800 130 000. En cas de symptômes, il faut appeler le 15, et ne pas se rendre chez son médecin, ni aux urgences. La France est toujours en stade 2 de l'épidémie de Covid-19, sur une échelle de 3.