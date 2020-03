Coronavirus : un premier décès en Isère, un homme hospitalisé à Bourgoin-Jallieu

Un premier décès lié au coronavirus a eu lieu en Isère et vient d'être annoncé ce lundi soir par l'Agence Régionale de Santé. Il s'agit d'un homme d'environ 80 ans pris en charge au centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu, dans le Nord-Isère.

Ce décès intervient un peu plus d'une semaine après les premiers cas de contamination dans notre département.

Trente-cinq cas répertoriés en Isère ce lundi

À ce jour, selon le bilan communiqué par l'ARS, il y a 35 cas de contaminations, mais il s'agit là seulement des cas confirmés par des tests en labo. Les tests de dépistage ne sont en effet plus systématiques et sont désormais réalisés en priorité pour les formes graves, les professionnels de santé, les cas dans les Ehpad ou encore les femmes enceintes.

Ce lundi soir, Emmanuel Macron s’est à nouveau exprimé à la télévision. Le président de la République a déclaré le pays en état de "guerre sanitaire", expression qu'il a répèté à plusieurs reprises. Emmanuel Macron a ensuite annoncé des mesures encore plus radicales et le confinement généralisé du pays pour "au moins deux semaines". En France, le coronavirus a fait 127 morts et a contaminé 5.423 personnes.