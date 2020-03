Coronavirus : un premier décès en Savoie

Un homme âgé de 81 ans positif au Covid-19 est décédé à l'hôpital de Chambéry. L'octogénaire était originaire de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'agit du premier décès d'un malade infecté par le coronavirus en Savoie. Il était hospitalisé au sein de l'unité de réanimation depuis le 5 mars.

Suite à ce décès, le centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry va prendre des mesures pour éviter la propagation du virus, notamment en limitant les accès et les visites à l'hôpital. Le dernier bilan de ce lundi 9 mars à la mi-journée fait état de 61 cas confirmés positif au Covid-19 dans nos deux départements, deux en Savoie (originaires de Mercury près d'Albertville et d'Arith dans le massif des Bauges ) et 59 en Haute-Savoie, la grande majorité liée au cluster de La-Balme-de-Sillingy.

L'Agence régionale de santé confirme également le décès d'un deuxième malade positif au Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes : une femme de 76 ans, originaire du Rhône, qui était prise en charge à l'hôpital Antoine Charial à Francheville.