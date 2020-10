Coronavirus : un premier "seuil d'alerte" en réanimation dans les hôpitaux de la région

Ce jeudi matin, sur l'ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté, 209 personnes étaient hospitalisées pour une forme grave de Covid-19. Les lits de réanimation commencent également à être très occupés. "Mercredi, le seuil de 20% de lits de réanimation occupés par des patients Covid a été franchi dans les hôpitaux de la région", a précisé ce matin sur notre antenne Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS pour le Nord Franche-Comté.

Vers une déprogrammation des consultations

En conséquence, l'ARS a déclenché un premier "seuil d'alerte" auprès des hôpitaux de la région dont l'hôpital Nord Franche-Comté. "Il leur a été demandé de réserver plus de lits pour les patients Covid et sans doute commencer à déprogrammer des consultations et des opérations non-urgentes". Les premières déprogrammations pourraient intervenir "dans les jours à venir ou la semaine prochaine".

Nos indicateurs nous montrent que le virus continue de circuler même sur notre territoire avec une accélération de l'épidémie (Agnès Hochart)

Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS pour le Nord Franche-Comté. © Radio France - Jonathan Landais

Avec 38 cas positifs pour 100.000 habitants, le Territoire de Belfort restait ce jeudi le département le moins touché de la région Bourgogne Franche-Comté, où le taux d'incidence est en moyenne de 105 cas pour 100.000 habitants (au niveau régional). Ce mercredi 11 personnes étaient hospitalisées au service des maladies infectieuses de l'HNFC, et 5 patients Covid étaient en réanimation.

"J'attire vraiment votre attention sur le fait que le taux d'incidence augmente chaque jour un petit peu, que le nombre de personnes hospitalisées à l'hôpital Nord Franche Comté augmente chaque jour, et que c'est le cas partout dans la région, donc chacun doit être rappelé à la vigilance (...) nous ne sommes pas concernés par le couvre-feu pour l'instant, mais cela nous incite fortement à continuer de respecter de façon stricte toutes les mesures de gestes barrière", a-t-elle rappelé.

Agnès Hochart a annoncé également l'arrivée prochaine des tests antigéniques, via un prélèvement naso-pharyngé, qui donnent un résultat en 20 à 30 minutes. Des campagnes de dépistage ciblé seront prochainement menées avec ces tests auprès des populations étudiantes ou dans les Ehpads dans le Nord Franche-Comté.