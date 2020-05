Coronavirus : un quart des patients en réanimation en moins ces trois derniers jours en Normandie

La situation continu de s'améliorer en Normandie selon le dernier bilan de l'ARS. Le nombre de patients en réanimation et d'hospitalisations sont toujours en baisse.

D'après le bilan de l'Agence régionale de Santé de ce vendredi 8 mai, le nombre de patients en réanimation a baissé d'un quart en trois jours en Normandie. Il s'élève désormais à 59 personnes contre 78 ce mardi.

526 personnes sont désormais hospitalisées dans la région, soit une baisse de 9% en 72h. 578 patients étaient dans ce cas ce mardi. Dans le détail :

147 personnes dans le Calvados

104 dans l’Eure

55 dans la Manche

62 dans l’Orne

158 dans la Seine-Maritime

L'ARS fait aussi état de trois décès à l'hôpital, 2 dans le Calvados et 1 en Seine-Maritime, portant le total à 370. Depuis le début de l'épidémie, 1.202 personnes ont été guéries.

En Normandie, on recense 370 décès à l'hopital au 8 mai 2020, soit trois de plus en une journée © Radio France - Eric Turpin

Les hôpitaux de la région et SOS Médecins continuent d'enregistrer des suspicions de cas de coronavirus (respectivement 32 passages et 17 consultations le 7 mai). L'ARS rappelle que "avec la levée progressive du confinement, le respect des gestes barrières et de la distanciation physique reste essentiel."