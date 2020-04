Dépistage à l'Ehpad Notre Maison de Nancy : un résident hospitalisé, deux autres placés en zone Covid+

Les résultats des premiers tests sérologiques menés dans l'Ehpad Notre Maison à Nancy ont été présentés : un résident suspect est hospitalisé et deux autres personnes, considérés comme potentiellement contagieuses, ont été placées en quarantaine dans l'établissement.

Les premiers résultats des dépistages systématiques menés dans l'Ehpad Notre Maison sont tombés. Si la majorité des résidents et agents ne sont ni immunisés, ni porteurs du virus, un résident est hospitalisé et deux autres sont placés en unité Covid+.

Parmi les 143 résidents testés, deux personnes ont obtenu un test sérologique positif : ils sont considérés comme potentiellement immunisés. Le test naso-pharyngé a révélé qu'ils n'étaient plus contagieux.

Deux résidents et un agent considérés comme immunisés

En revanche, deux résidents ont présenté une immunité récente : ils sont potentiellement encore contagieux. Ils ont donc été placés en unité Covid+, afin d'être mis en quarantaine au sein de l'établissement.

Le résident hospitalisé présentait une sérologie négative mais des symptômes suspects : il est actuellement en observation.

Nous restons prudents sur l'interprétation de ces résultats

Parmi les 110 membres du personnel testés, deux cas présentent une sérologie négative : l'un d'eux est considéré comme immunisé et non contagieux, l'autre est jugé "en cours d'immunisation" et donc confiné à son domicile.

Le dépistage systématique étendu à cinq résidences de Nancy

"Nous restons prudents sur l'interprétation de ces résultats", a alerté le Docteur Malerba, en charge du dépistage au sein de l'établissement. Une deuxième vague de tests, nécessaire pour avaliser les premiers résultats, commencera ce jeudi 9 avril pour les personnels de soin et mardi 14 avril pour les résidents.

Le dépistage systématique sera étendu aux cinq résidences "autonomie" de la ville de Nancy