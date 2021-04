Coronavirus : un résident non vacciné décède suite au cluster de l'Ehpad de Biscarrosse

Une troisième opération de dépistage de la Covid 19 a lieu ce mercredi 7 avril au sein de l’Ehpad Léon Dubedat. Un cluster, un foyer de contamination, est apparu la semaine dernière. C’est une personne extérieure à l’établissement, non vaccinée, qui a fait entrer le virus dans l’Ehpad. Elle a contaminé un résident, lui-même vacciné, accueilli dans une unité pour personne désorientée. Un service où il est très difficile de faire respecter les gestes barrières et notamment le port du masque compte-tenu des pathologies des résidents. C'est à partir de là que le virus s'est répandu dans l'établissement.

« Un cas particulier, un cas atypique » selon l’ARS

« On n’a pas une inquiétude particulière, par contre on a une vigilance car c’est le premier Ehpad où on a une telle réaction, un peu en série » explique Didier Couteaud, le directeur de l’Agence régionale de santé dans les Landes. Selon lui, il n’y a pas de cas forcément préoccupants actuellement dans l’établissement. La personne décédée n’était pas vaccinée précise-t-il.

98% des résidents et 30 % des personnels de l’Ehpad Léon Dubedat sont vaccinés. Concernant les soignants, le taux est d’ailleurs supérieur à la moyenne régionale qui est de 29 %.

Une nouvelle opération de dépistage au sein de l'Ehpad

Une troisième opération de dépistage est programmée ce mercredi à l’Ehpad de Biscarrosse. Elle permettra de déterminer si le virus continue de se diffuser au sein des résidents et des personnels.

Si l’on exclue le cas de l’établissement biscarrossais, 7 Ehpads landais sont concernés par des cas de Covid 19 soit 6 résidents et 11 personnels au total. L'épidémie a donc été rapidement contenue si l'on compare aux mois de janvier et février dernier. On avait alors comptabilisé 203 contaminations et 25 décès dans 20 Ehpads du département. "La couverture vaccinale a ainsi permis de contenir le nombre de contamination au sein des structures " souligne Didier Couteaud, le directeur de l’Agence régional de santé dans les Landes.