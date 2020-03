CORONAVIRUS : un saisonnier poitevin de retour à la maison

Coronavirus oblige depuis ce weekend-end, à la montagne, les stations de ski ont fermé les unes après les autres. Résultat ce sont autant d'hôtels, de restaurants, de bars, de magasins de location de matériel qui ont baissé le rideau. Parmi les saisonniers impactés en Savoie, un poitevin. Maxence faisait sa première saison comme barman dans un hôtel à Courchevel quand un premier cas de covid-19 a été annoncé sur la station. Son père est venu le récupérer illico ce lundi pour le ramener sur Poitiers avant le confinement.

La vie nocturne de la station s'est arrêtée du jour au lendemain - MB

Un grand appartement à trois par chambre

"Je reconnais que la station vivait dans une certaine insouciance, il y avait beaucoup de monde, les vacanciers étaient partout sur les pistes, dans les piscines, les restaurants, les bars et les boites de nuit. Nous étions douze saisonniers à se partager un grand appartement à trois par chambre. On faisait au mieux pour se protéger entre nous et aussi au travail. Et puis quand le premier cas de coronavirus a été annoncé, tout s'est écroulé en moins de 72 heures. Tout le monde a commencé à partir, on a appris que la station allait être fermée, les trains étaient bondés, les billets d'avions hors de prix. C'est devenu vite compliqué. Du coup mon père a pris sa voiture depuis Poitiers pour venir me chercher lundi, avant l'annonce du confinement général."