Coronavirus : réactions aux fermetures de bars et restaurants au Pays Basque

Fermeture des bars, des restaurants, des discothèques, déplacements limités... le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé ce samedi soir l'arrêt de tous les lieux "non indispensables à la vie du pays" et accueillant du public en France. Réactions dans les rues de Bayonne et de Biarritz.

Cela semblait inéluctable. A quelques heures des élections municipales, la France est passée au stade 3 de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus. Peu avant 20h, le Premier ministre, Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public (restaurants, cafés, cinémas, discothèques, lieux de cultes, etc) ainsi que tous les commerces à l'exception des magasins d'alimentation, des pharmacies.

Cette nouvelle étape ne vise plus à enrayer la propagation du Covid-19 mais à en atténuer ses conséquences. Selon Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé : "la circulation du virus est intense et rapide, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience par les Français." Le dernier bilan fait état de 4.500 cas en France et 91 morts.

Les terrasses biarrotes faisaient le plein ce samedi soir © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Réactions au Pays Basque

Cette nouvelle a été différemment accueillie dans le centre de Bayonne et autour des Halles de Biarritz. Pour les restaurateurs, comme Lionel Elissalde du restaurant chez Martin, rue d'Espagne c'est un véritable coup de massue : "On s'y attendait mais je ne pensais pas que tout allait se terminer ce soir. _Je sais pas comment on va se retourner, comment on va fonctionner_. Nous n'avons pas d'alternative. Je suis tout à fait pour éradiquer le virus et s'il faut prendre des mesures il faut le faire maintenant mais je suis un peu KO. C'est la brutalité de l'annonce. J'ai pas de mots tellement ça me paraît tellement incroyable. On ne sait pas combien de temps ça va durer, comment ça va se passer, franchement je suis effondré".

Au petit Bayonne, Maialen, la patronne de la Bottega di Mario essaie de se montrer philosophe malgré la dureté de la réalité : " Il faut écouter les consignes, rester au maximum à la maison, lire beaucoup et faire l'amour pourquoi pas? (sic)" Mais elle s'est qu'elle va traverser une période bien difficile "on a commandé 5kg de mozzarella, certains de nos produits ont une date de péremption très courte... ça c'est pour le stock, _et que dire des quinze mille euros de charges que l'on doit payer par mois, même sans rien faire_".

Du côté des clients des bars et restaurants, sortis malgré les alertes sanitaires; on alterne entre compréhension et résignation : "Bien sûr la soirée va être écourtée mais c'est nécessaire, on voit ce qu'il s'est passé en Italie ce virus est quelque chose de très dangereux. On espère juste que ça ne durera pas trop longtemps, que ça ne prendra pas des mois".

Mais certains se montrent plus virulents : "c'est aberrant, soit on interdit tout soit on interdit rien, aller dans un bar représente le même risque qu'aller voter, on va aussi croiser du monde lors du premier tour des municipales". Enfin d'autres doutent même de l'efficacité de ses mesures : "on se sent infantilisés, ici on se sent loin de tout ça, _je trouve ça trop radical_".

Mais de manière générale c'est le bon sens qui prédomine dans cette situation inédite : "c'est normal pour essayer de limiter la catastrophe, et puis vous savez ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde de ne pas aller au resto et de ne pas boire des coups".

> Emission spéciale à suivre ce dimanche matin dès 07h sur France Bleu Pays Basque