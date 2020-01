Coronavirus : l'OMS décrète l'urgence internationale, un sixième cas confirmé en France

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété jeudi que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, et qui s'est étendue à plusieurs régions du monde, constitue "une urgence de santé publique de portée internationale" alors qu'un sixième cas a été recensé en France

"Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (...). Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a esimé jeudi qu'il n'y avait pas lieu de limiter les voyages et les échanges commerciaux avec la Chine, en dépit de cette alerte.

Le bilan de l'épidémie est de 170 morts en Chine. Le nombre de patients contaminés a bondi à environ 7.700 en Chine continentale (hors Hong Kong). Il dépasse désormais largement le nombre de personnes infectées en 2002 et 2003 par l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui était de 5.327.

Un sixième cas de contamination au coronavirus nCov 2019 a été recensé en France, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé. Il s'agit d'un médecin libéral parisien qui avait reçu en consultation un patient chinois qui, de retour en Asie, s'est vu diagnostiquer une contamination au coronavirus "de Wuhan", épicentre de l'épidémie dans le centre de la Chine.

Le médecin "a pris très rapidement la situation au sérieux, et dès le début des symptômes il s'est isolé de lui-même", a précisé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse. "Ce médecin est isolé dans un hôpital parisien, son état clinique n'inspire pas d'inquiétude", a-t-il ajouté.

"Nous sommes en pleine enquête" pour déterminer notamment de potentielles transmissions, a dit le DGS.

Isolement des rapatriés français de Wuhan

Comme France Bleu Provence vous le révélait, les rapatriés français de Wuhan attendus en France ce vendredi matin seront mis à l'isolement dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

La définition des "cas possibles" d'infections au nouveau coronavirus a été élargie par les autorités françaises pour tenir compte de l'évolution des données provenant de Chine et minimiser les risques de rater des personnes malades. Il est désormais précisé qu'une personne revenant de cette région la plus touchée par l'épidémie et présentant des signes d'infection pulmonaire doit être considérée comme un cas suspect "quelle que soit sa gravité", a expliqué jeudi à l'AFP Daniel Lévy-Bruhl, de Santé publique France.

Air France suspend ses liaisons avec la Chine

Air France a annoncé jeudi la suspension de tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Air France "assurera des vols spéciaux de et vers Shanghai et Pékin avec des équipages volontaires à partir du jeudi 30 janvier afin d'assurer le vol retour de ses clients et de ses salariés", a-t-elle précisé dans un communiqué.

En Italie, plus de 7.000 passagers, dont environ 6.000 touristes, restaient bloqués jeudi soir à Civitavecchia, près de Rome, sur un navire de croisière en provenance de Palma de Majorque. Mais les examens des cas suspects du nouveau coronavirus se sont révélés négatifs.