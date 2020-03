A Lamballle dans les Côtes d'Armor, la direction du Carrefour Market accueillera seulement les clients de 70 ans et plus pendant 45 minutes le lundi 16 mars. Une initiative pour protéger du Coronavirus les personnes les plus vulnérables.

Coronavirus : un supermarché privatisé pour les clients de 70 ans et plus à Lamballe dans les Côtes d'Armor

Ce samedi 14 mars, à 17h59, avant l'intervention du Premier ministre Edouard Philippe sur la fermeture des commerces "non essentiels", la direction du Carrefour Market de Lamballe dans les Côtes d'Armor a indiqué sur sa page Facebook que le magasin sera privatisé entre 7h45 et 8h le lundi 16 mars pour les clients de 70 ans et plus.

Une pièce d'identité sera demandée aux clients. La direction du magasin évoque une décision exceptionnelle.

L'information n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Le 13 mars, Emmanuel Macron avait demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester autant que possible à leur domicile.