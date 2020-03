Coronavirus : un syndicat des pompes funèbres alerte sur la pénurie d'équipements de protections

"On ne peut _pas faire notre travail dans ces conditions_" : c'est le cri d'alerte lancé par le Syndicat Professionnel des Thanatopracteurs (SPTIS) face à l'épidémie de coronavirus. En raison des pénuries de stocks de masques et gants, essentiels déjà en temps normal pour les pompes funèbres, il se dit dans l'incapacité de pouvoir s'occuper des corps des défunts.

Vers un droit de retrait ?

"Le risque, c'est qu'on ne puisse plus à très court terme venir chercher les corps des personnes décédées, que ce soit ou non du coronavirus, lance Régis Narabutin, secrétaire général du syndicat, basé à Louargat, dans les Côtes-d'Armor. Déjà en temps normal, on ne peut pas se passer d'équipements de protection pour prendre en charge les défunts, à plus forte raison ceux porteurs de ce virus".

Si on doit aller chercher les corps de nos défunts dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile, il n'est pas question qu'on le fasse sans protection.

Le syndicat a envoyé un courrier mardi matin à Emmanuel Macron ainsi qu'à plusieurs préfets pour demander que la profession soit considérée prioritaire pour la livraison de matériel de protection prévue ces prochains jours, au même titre que les personnels de santé. Autrement, "on ne pourra que faire jouer notre droit de retrait", avertit Régis Narabutin : "on risque de créer une crise dans la crise sanitaire. Si on ne peut plus prendre en charge ces corps, que se passera-t-il quand les morgues des hôpitaux seront pleines ?", s'alarme-t-il.