Coronavirus : un test rapide en cours de finalisation à Saint-Étienne

Il s'agit de récupérer quelques gouttes de sang, au bout d'un doigt par exemple, pour les déposer dans un petit boîtier. Ce dernier mesure les anticorps en moins de 15 minutes et affiche deux résultats : une première ligne teste les immunoglobulines M présentes quand l'infection au coronavirus est récente ; la seconde ligne les immunoglobulines G qui apparaissent après une contamination ancienne, quand le patient est en phase de rémission, voire même guérit depuis plusieurs semaines.

Ces essais sont menés depuis plusieurs jours par le CHU de Saint-Étienne et l'université Jean Monnet, dans la Loire, en partenariat avec la société Biospeedia (une spin off de l'institut Pasteur). Des tests ont été menés sur des malades et des soignants de Saint-Étienne. Les résultats sont très bons. Si tout se passe bien, la commercialisation pourrait démarrer d'ici 15 jours. Avec un objectif de production de plusieurs dizaines de milliers de tests par semaine.

Pour autant le travail de recherche se poursuit, sur un virus très nouveau sur lequel les chercheurs ne connaissaient rien ou presque il y a à peine deux mois. Ils prônent l'humilité et la prudence. Mais l'objectif est de créer, un jour, un test inversé qui permettrait de mesurer la présence du virus dans les secrétions, dès la contamination du patient, avant même qu'il ne commence à produire des anticorps.