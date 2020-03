VIDEO -Coronavirus : un TGV médicalisé emporte 20 patients alsaciens vers des hôpitaux de l'ouest de la France

Ce TGV médicalisé quittera la capitale alsacienne ce jeudi matin pour l’ouest de la France. Il est arrivé en gare de Strasbourg ce mercredi 25 mars 2020 vers 19h30.

Cette opération est une "première" pour la SNCF. Elle va permettre le transfert de vingt patients alsaciens actuellement hospitalisés en service de réanimation vers les CHU de Nantes, du Mans, de La-Roche-sur-Yon ou encore d’Angers.

Il s’agit de soulager les hôpitaux de Mulhouse, Colmar et Strasbourg. La rame a été soigneusement préparée ce mercredi gare de l’Est, à Paris, dans les règles de l’art, par des personnels médicaux et des secouristes venus de l'ouest de la France, de la capitale et de la couronne parisienne.

Les compartiments à bagages ont été remplis de bonbonnes d’oxygène. Les secouristes ont installé des brancards très stables sur les appuis-tête des fauteuils.

Les patients voyageront dans de très bonnes conditions, assure le Dr Lionel Lamhaut, du Samu de Paris, qui coordonne cette mission. Dans un train, expliquait-t-il hier aux équipes de soignants, "on peut mettre plus de patients. Autre avantage, dans le train, les patients ne bougent pas. Il n'y a pas de décélération. Pour travailler, on est quand même beaucoup mieux qu'en hélicoptère!"

Quatre patients par voiture

Chaque voiture de la rame accueillera quatre patients et une équipe médicale composée d’un médecin et d’un infirmier anesthésistes, de trois infirmiers et d’un interne. Les malades occuperont cinq wagons de deux niveaux. Ils seront installés en salle basse. La salle du haut sera dédiée à la circulation du matériel et des soignants.

Une cinquantaine de personnes, médecins, infirmiers, secouristes et logisticiens, seront présents à bord.

Les agents de la SNCF apportent leur savoir-faire aux secouristes - /SNCF

C’est une mission complètement nouvelle pour la SNCF, habituée cependant déjà à des transports de malades vers le pèlerinage de Lourdes.

Ce transfert en train complètera les opérations de transfert de malades déjà menées par l’armée, baptisées « Morphée » et « Tonnerre »