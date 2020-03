Coronavirus : un troisième confinement pour Amélie, de l'Eure, rapatriée de Wuhan : "Je n'en peux plus."

Habitante de Wuhan, en Chine, épicentre du début de la crise sanitaire mondiale, Amélie Chapalain a été confinée à son domicile en Chine. "On ne pouvait même pas sortir faire ses courses, elles nous étaient amenées", détaille la jeune femme. Rapatriée en France, elle est placée en quatorzaine à Carry-le-Rouet, dans le sud de la France. Après ces quinze nouveaux jours seule, elle peut enfin rentrer chez elle, dans l'Eure.

Je ne sais plus comment m'occuper. Je suis prisonnière."

Un bonheur de courte durée. Après seulement quelques jours de repos avec sa famille, le gouvernement français annonce un confinement général dans le pays. La voilà à nouveau isolée. "C'est difficile à accepter. C'est dur pour le moral. Cela va encore être très long. Deux semaines, on peut se dire que c'est comme des vacances. Mais comme j'ai déjà vécu ça, j'en ai marre, cela devient beaucoup trop long. Je n'ai même plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai juste envie que ça se termine. Je suis dans l'attente toute la journée."

Après un mois en Chine et deux semaines dans le sud, "j'ai épuisé toutes mes activités. Je regarde des séries, des films... mais je ne sais plus comment m'occuper. Je suis prisonnière. Comme un lion en cage, je ne sais plus quoi faire."

Une volonté : une quatrième quarantaine !

Après ces deux semaines, la jeune femme est déjà sûre de devoir vivre un nouveau confinement de quinze jours, la quatrième ! En retournant à Wuhan, elle devra rester confinée pour ne pas transmettre un éventuel virus venu de France : "Je n'en vois pas la fin. Mais même s'il faut en passer par là, je le ferai. J'ai mes études là-bas, mon appartement, mes amis, j'attends ça avec impatience."

L'occasion pour elle de voir quelques différences entre la quarantaine en France et celle en Chine, en plus de la nourriture : "En Chine, tout le monde portait un masque, les gens sont assez disciplinés. Pas comme en France. Mais c'est assez frustrant de se dire que la vie commence à reprendre son cours en Chine, que la situation se stabilise et que ici, ça commence seulement."