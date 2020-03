Coronavirus : un troisième décès dans le Haut-Rhin

Les autorités sanitaires et préfectorales annoncent mardi soir dans un communiqué un troisième décès lié au coronavirus dans le Haut-Rhin. Il s'agit d'un homme âgé de 64 ans. Dans le département, foyer épidémique, 260 cas de coronavirus sont confirmés par un test biologique, précise l'Agence régionale de santé (ARS). C'est 67 de plus que lundi, sachant que seuls les patients qui ont des symptômes importants sont testés. La plupart des patients sont en lien avec le rassemblement religieux des Portes ouvertes chrétiennes de Mulhouse.

"Le virus circule toujours activement dans le département et les mesures en place devraient contribuer à freiner sa diffusion, à protéger les personnes vulnérables et à atténuer le pic épidémique", espère le préfet du Haut-Rhin. le département est toujours au stade 2 renforcé, avec l'ensemble des établissements scolaires fermés et les rassemblements de plus de 50 personnes interdits.

Samedi 7 mars, un homme âgé de 91 ans et une femme âgée de 86 ans, tous deux originaires du Haut-Rhin, avaient succombé à la maladie.

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon annonce ce mardi soir 1.784 personnes contaminées au Coronavirus Covid-19 en France et 33 décès depuis le début de l'épidémie.,