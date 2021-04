Coronavirus : un vaccin nantais efficace contre tous les variants ?

Le biotech nantais Ose Immunotherapeutics est toujours en lice dans la course folle aux vaccins contre le coronavirus. Depuis un an, des chercheurs tentent d'élaborer un vaccin efficace contre tous les variants du virus et une étape importante vient d'être entamée : celle des essais cliniques. La phase une est en cours en Belgique: il s'agit des premières injections sur des patients sains et volontaires.

Du rêve à la réalité

Cette aventure a commencé il y a un an pendant le premier confinement. "Nous sommes des scientifiques, nous sommes curieux, donc nous ne pouvons pas rester sans rien faire en confinement. Nous avons utilisé notre temps de cerveau disponible pour essayer de trouver une solution", raconte Nicolas Poirier le directeur scientifique d'Ose Immunotherapeutics. C'est chez eux, dans leurs chambres, avec leurs enfants à côté, que leur est venue une idée : adapter leur étude d'un vaccin contre le cancer du poumon au coronavirus.

Un vaccin multi-variants

"Très vite, nous nous sommes dit: c'est un virus, il va forcément y avoir des variants. Pour faire simple, les variants correspondent à l'extérieur du virus. Donc nous avons essayé de développer un vaccin qui permet au corps humain de fabriquer des défenses immunitaires qui s'attaquent au cœur du virus", explique Nicolas Poirier avant d'ajouter: "l'idée n'est pas de concurrencer les autres vaccins mais d'être complémentaires et de voir à plus long terme".

L'argent comme nerf de la guerre

Mais pour rester dans la course aux vaccins il va falloir des millions d'euros au biotech nantais. "Il faut financer les phases deux et trois des essais cliniques mais aussi la commercialisation. Nous ne sommes pas une grosse structure comme BioNTech ! Des discussions ont été entamées avec le gouvernement français mais nous ne sommes pas dans la même temporalité pour le moment. Ils ont besoin de vaccins et de doses tout de suite, pas dans un an. Sauf qu'il faut préparer l'avenir et oser entreprendre", explique Nicolas Poirier. L'avenir de ce vaccin nantais dépend donc maintenant de financements publics et privés mais aussi des résultats des essais cliniques. Selon le directeur scientifique, dans les conditions actuelles et si tout se passe bien le vaccin pourrait être commercialisable à la fin de l'année.