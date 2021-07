Coronavirus : un vaccin obligatoire pour les soignants demandé par plus d'une centaine de médecins

Plus d'une centaine de médecins pressent le gouvernement de rendre obligatoire le vaccin contre le covid pour les personnels soignants en établissement hospitalier et en Ehpad. C'est l'appel relayé par Le Journal du Dimanche. Pour tous ces praticiens, cela ne va pas assez vite. Aujourd'hui, 59% des soignants dans les Ehpad sont vaccinés. 64% dans les hôpitaux. Il en faudrait au minimum 80%. "Face à cette nouvelle menace (le variant delta, ndlr), un consensus politique est possible", espère le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.

Le vaccin contre le Covid-19 devrait donc être ajouté à la liste légale des vaccins obligatoires pour les soignants, avec le DTP et l'hépatite B. Mais pour ça, la première urgence, c'est la clôture de la session parlementaire, fin juillet : il va donc falloir se presser de présenter le texte au Conseil des ministres puis au Conseil d'État avant de pouvoir le voter. "C'est sur cette base que sera rédigé un texte a minima consacré à ce dernier sujet. (...) Les services du ministère de la Santé ont déjà commencé à le rédiger", peut-on lire dans Le JDD.

Ensuite, il faut bien compter un mois après la première injection pour que les soignants réfractaires soient complétement protégés et donc, moins sensibles au variant delta. Sauf que le nombre de contaminations repart déjà à la hausse et fait craindre l'arrivée de la quatrième vague dès cet été. Un espoir tout de même : le simple fait d'agiter l'idée de la vaccination obligatoire pourrait suffire à convaincre.

L'appel lancé par les médecins

"Pour en finir au plus vite avec la pandémie, pour éviter une quatrième vague avec ses conséquences humaines, sociales et économiques, tous les citoyens n’ayant pas de contre-indication doivent se faire vacciner contre la Covid-19. Parce que c’est un devoir éthique de protection des personnes vulnérables dont ils ont la charge, tous les soignants doivent être vaccinés.

C’est pourquoi nous, professionnels de santé signataires, demandons au gouvernement de prendre dès à présent la décision d’obligation vaccinale pour "toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination".

Nous lui demandons de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour que l’application de cette décision soit effective avant le début du mois de septembre."