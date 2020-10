Coronavirus : un vaccin pour le milieu de "l'année prochaine" selon Sanofi

Invité de franceinfo ce mardi, Olivier Bogillot, président de Sanofi France a assuré que son groupe "accélère tout" afin d'être en mesure de proposer un vaccin "sûr" et "efficace" en milieu de l'année prochaine.

Le président de Sanofi France est confiant. Selon Olivier Bogillot, patron du groupe pharmaceutique, un vaccin "sûr" et "efficace" pourrait être disponible en milieu de "l'année prochaine" en France. Invité ce mardi sur franceinfo, il a assuré que son groupe "accélère tout" pour que cet objectif soit atteignable.

"On est dans un milieu très concret au niveau réglementaire. On a nous-même signé une charte avec différents laboratoires pour vraiment ne pas transiger sur la sûreté du vaccin. Si le vaccin est efficace et qu'il est sûr, oui, l'année prochaine, en mi-année, les Français pourront se faire vacciner", a déclaré Olivier Bogillot.

Son annonce intervient alors qu'on apprend l'interruption des essais d'un vaccin développé par le laboratoire américain Johnson and Johnson "en raison d'une maladie inexpliquée chez un participant". La patron de Sanofi a expliqué que les tests de son vaccin étaient actuellement en phase 2.

"Une fois qu'on aura les résultats de la phase 2 qui sont attendus en décembre, sans même attendre les résultats de la phase 3, qui seront disponibles en avril-mai de l'année prochaine, on lancera la production. C'est-à-dire qu'on va lancer la production avant même d'avoir les résultats de la phase 3. Tout simplement parce qu'une fois qu'on aura les résultats de la phase 3, s'ils sont bons, on aura gagné au moins ce temps-là pour pouvoir mettre à disposition le vaccin", a-t-il expliqué.