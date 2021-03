Coronavirus : un vaccinodrome au Mans et sept nouveaux centres ailleurs en Sarthe

Le préfet de la Sarthe et l'Agence régionale de santé annoncent une nouvelle accélération de la vaccination contre le Covid-19, ce vendredi 26 mars 2021. Six nouveaux centres de vaccination vont ouvrir courant avril. Puis, un vaccinodrome qui sera situé à la Rotonde, au Mans.

Des nouveaux centres vont ouvrir pour accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus en Sarthe. C'est ce qu'ont annoncé le préfet de la Sarthe, Patrick Dallennes, l'Agence régionale de Santé (ARS), le président du Mans Métropole, Stéphane Le Foll et des présidents de communautés de communes, vendredi 26 mars 2021.

Un vaccinodrome à la Rotonde au Mans

En avril, six nouveaux centres de vaccination doivent ouvrir en périphérie du Mans : à Laigné-en-Belin, Changé, Saint-Mars la-Brière, Montbizot, La Suze-sur-Sarthe et Coulaines. Le centre de Sillé-le-Guillaume sera renforcé. Un centre va également ouvrir à Montval-sur-Loir, le 12 avril.

D'ici le mois de mai, un vaccinodrome va voir le jour à la Rotonde, au Centre des expositions du Mans. Avec ses 18 lignes de vaccination, il permettra de vacciner 1000 personnes par jour. Il devrait ouvert sept jours sur sept.

De 8000 doses injectées par semaines à 17 000

La préfecture et l'ARS ouvrent ces nouveaux centres parce que la Sarthe doit recevoir de plus en plus de doses des vaccins Pfizer et Moderna. En mars, 8000 doses ont été injectées par semaine dans le département. L'objectif est de passé à 15 000 en avril, puis 17 000 en mai.

Pour l'instant, 20 746 personnes sont vaccinées en Sarthe. 47 816 n'ont reçu qu'une seule injection. Ce qui fait 68 562 administrées au total.