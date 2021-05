Coronavirus : une affluence en baisse lors des opérations de dépistage à Metz

La ville de Metz organisait depuis mardi deux journées de dépistage gratuits du Covid devant la gare, et une dans un gymnase du quartier de Borny ce mercredi, juste avant le pont de l'Ascension. L'affluence n'était pas au rendez-vous, avec un peu moins d'une centaine de tests réalisés en tout.

Un peu moins d'une centaine de tests ont été réalisés en deux jours devant la gare de Metz © Radio France - Natacha Kadur

La ville avait installé un centre de dépistage éphémère dans un bus de la ville, stationné devant la gare pendant deux jours. 38 tests y ont été réalisés ce mardi et un peu plus d'une cinquantaine mercredi : « C'est assez peu, commente Laura, l'une des infirmières en charge des prélèvements. Pendant la période de Noël par exemple, nous avions testé environ 500 personnes à deux dans le centre culturel Saint-Denis de la Réunion de Longeville-lès-Metz. Là ça n'a plus rien à voir, dans le même centre, on doit être à environ une centaine de tests par jour aujourd'hui », commente-t-elle.

Une faible fréquentation qui peut s'expliquer aussi par le fait « qu'avec la vaccination qui augmente dans la population, les gens pensent peut-être être protégés, ce qui est faux » ajoute Laura. La vaccination réduit considérablement les risques de développer des formes graves de la maladie, mais n'empêche pas toujours complétement la contagiosité.

Deux échantillons prélevés à midi à Borny

Dans le gymnase Paul Valéry de Metz-Borny, la communication autour de l'opération n'aura vraisemblablement pas été suffisante : deux personnes seulement avaient été testées avant midi. Baptiste et Lucas, deux étudiants qui prenaient leur pause déjeuner en face du gymnase, n'avaient même pas remarqué la présence du centre : « Il fallait le savoir aussi ! » s'étonne l'un d'entre eux. Ils finiront pas aller se faire tester, alors que l'un des deux a déjà été touché par le Covid : « ça permet de vérifier qu'il ne l'a pas de nouveau attrapé », commente Pascal, « car même si on est immunisé, asymptomatique ou vacciné, on peut tout de même être porteur du virus, et le transmettre à d'autres », ajoute-t-il.

Un peu plus d'un quart de la population de la Moselle a reçu à ce jour au moins une injection de vaccin contre le Covid.