Coronavirus : une aide-soignante d'une maison de retraite de la Marne hospitalisée

Il pourrait s'agir du deuxième cas connu de coronavirus dans la Marne. Après l'hospitalisation en début de semaine à Nancy d'un homme de 38 ans atteint du Coronavirus, le covid-19 toucherait une nouvelle personnes dans le département. Cette fois, c'est une aide-soignante d'une maison de retraite de la Marne et âgée d'une cinquantaine d'années qui aurait été testée positive et hospitalisée, selon la direction de l'établissement. Une information non confirmée ce jeudi 5 mars par l'Agence régionale de santé (ARS).

Les visites suspendues à la maison de retraite

La femme travaille à la Résidence Les Vignes d'Oeuilly, elle était en arrêt maladie depuis plusieurs jours, avant d'être hospitalisée. Dimanche 1er mars, les médecins lui auraient annoncé qu'elle est atteinte du coronavirus. Depuis, l'établissement d'Oeuilly a suspendu les visites des proches de résidents. Elles pourront reprendre le mercredi 11 mars. Selon les derniers éléments, il n'y a pas d'autres cas déclaré dans la maison de retraite.

Mais depuis lundi et l'annonce de la nouvelle, les mesures pour éviter la propagation ont été renforcées dans l'Ehpad. Tous les résidents et les membres du personnel portent des masques. Les températures sont contrôlées deux fois par jour. Le mobilier, les poignées de portes, les rampes d'escaliers sont désinfectées plus souvent et la climatisation a été arrêtée. Les familles des résidents ont été prévenus et "comprennent parfaitement les mesures mises en place", selon la direction de l'établissement.