Coronavirus : une année hors-normes pour le CHU d’Amiens

Un an après le début du premier confinement, France Bleu Picardie a passé la matinée au CHU d'Amiens, aux cotés des soignants et des personnels qui sont en première ligne de cette crise sanitaire et qui viennent de passer une année éprouvante.

C'est une année bien particulière qui vient de s'écouler. Il y a un an, jour pour jour la France entrait dans son premier confinement. Pour l'occasion, France Bleu Picardie vous propose une journée spéciale autour de ces « 12 mois qui nous ont changés ». Nous avons souhaité donner la parole à des personnes en première ligne face à l’épidémie pour savoir comment elles ont vécu l'année écoulée.

Danielle Portal, la directrice du CHU d'Amiens, a répondu à nos questions.

Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment où le premier confinement a débuté ?

« Quand le confinement a débuté, nous étions déjà confrontés au Covid depuis une quinzaine de jours au CHU d’Amiens. En tant que directrice hôpital, l’une des principales préoccupations a été de savoir _comment les salariés allaient pouvoir s’organiser_, notamment par rapport à leurs enfants scolarisés. Dans l’urgence, nous avons réuni tous les personnels pour mettre en place une crèche au sein de l’hôpital et toute une série de dispositifs autour de la prise en charge des enfants. »

Avec ce confinement : qu’est-ce qui a changé, du jour au lendemain, au CHU d’Amiens ?

« Beaucoup de choses ont changé progressivement : tout d’abord, nous avons mis en place les unités Covid. Nous ne savions pas que ce serait possible quelques jours auparavant ! Nous avons été amenés à multiplier rapidement ces unités dédiées pour arriver au nombre de six. Toute l’organisation hospitalière a été modifiée, nous avons dû procéder à des déprogrammations d’opérations non-urgentes : nous avons modifié notre activité pour nous recentrer sur des activités Covid que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en réanimation. Ce qui a été un grand changement pour nous. »

Ces réorganisations ont-elles touché tout l’hôpital ?

« Il y a eu des réorganisations dans tous les services, dans tous les secteurs de l’hôpital. Certains agents ont même changé de métier pendant cette période : des agents de recherche clinique, qui n’avaient plus beaucoup de travail, se sont retrouvés à distribuer des masques ! Il a aussi fallu organiser le télétravail. Ce n’était pas possible pour tous les corps de métiers : les infirmiers ou les aides soignants, par exemple, ne peuvent pas travailler à distance. En revanche, nous n’avons pas que des métiers directement en lien avec les patients. Plus de 600 agents (soit environ 10 % d’effectifs) ont donc basculé en télétravail au moment du premier confinement. Il a fallu leur trouver des équipements pour pouvoir travailler à domicile. Mais d’un autre côté, nous avons tenu à ce que la plupart d’entre-eux conservent un temps à l’hôpital, pour ne pas qu’ils soient tout le temps en travail à distance. »

Avez-vous obtenu des moyens financiers supplémentaires de l’Etat pour gérer cette crise ?

« Les comptes 2020 ne sont pas encore tout à fait bouclés mais – et c’est aussi ce qui a été remarquable pendant cette crise - _tout d’un coup on nous a dit « ne comptez plus »_. Vous vous souvenez peut -être de la fameuse phrase du président de la République quand il a prononcé les mots « quoiqu’il en coûte ». Et bien, ce discours, on nous l’a tenu aussi. Il y aura donc une compensation de tous les moyens que nous avons mis en œuvre, que ce soit pour des investissements, de l’équipement, ou pour des ressources humaines car nous avons beaucoup embauché sur cette période. »

Si vous devez retenir une image de cette année écoulée, quelle serait-elle ?

« L’image qui me restera en mémoire, c’est le premier patient Covid qui est arrivé dans l’établissement. Ce patient n’était pas un patient identifié, il ne venait ni de Chine, ni d’Italie. Il est arrivé un vendredi en réanimation. Je me souviens donc de ce moment nous nous sommes tous se retrouvés en ‘réa’ à se dire « qu’est-ce qu’on fait ? ». Nous avons donc pris la décision de le tester patient. Et après, tous s’est enclenché ».

D’autres salariés et personnels du CHU d’Amiens sont aussi venus nous raconter comment ils ont vécu ces douze derniers mois :

Cécile Rambur, infirmière hygiéniste. C’est son service qui a rédigé les protocoles de prise en charge des patients Covid.

Emilie Beaumont, cadre de santé à l’Ehpad du centre St-Victor, qui dépend du CHU d’Amiens. Cet établissement qui accueille des personnes âgées a été frappé de plein fouet par la crise du COVID lors du premier confinement.

Sandrine Soriot-Thomas, médecin coordonnateur du centre de recherche clinique du CHU d’Amiens. De nombreuses études portant sur des médicaments anti-covid ou sur des techniques de soin ont été menées au CHU.

Catherine François, biologiste au laboratoire de virologie du CHU. Cette unité est très sollicitée depuis le début de la crise et peut analyser plus de 1000 tests covid par jour.

Hervé Dupont, chef de Service de Réanimation Polyvalente et chef du Pôle d'Anesthésie-Réanimation. Le service du professeur Dupont est l’un des points névralgiques de la prise en charge des cas de coronavirus au CHU d’Amiens.

Claire Andréjak, responsable adjointe du service de pneumologie du CHU. Elle a dû transformer son service en unité spécialisée Covid à deux reprises depuis le début de la crise sanitaire.

Christophe Boyer, Chef du pôle médecine d‘urgence, chef de service SAMU 80. Un an après le début de la pandémie, les urgences et le samu sont toujours fortement sollicités.