Coronavirus: le CHU de Montpellier propose une appli pour suivre à domicile des patients atteints du Covid-19

Les patients atteints du Covid-19 et contraints à rester confinés chez eux peuvent désormais être suivis à distance par une équipe médicale du CHU de Montpellier (Hérault). Le service infectiologie a spécialement adapté une application mobile pour suivre les cas de coronavirus

Le CHU de Montpellier a adapté une application pour améliorer le suivi des patients atteints du Covid-19 et confinés chez eux

Depuis début mars, le CHU de Montpellier propose aux patients atteints du Covid-19 un suivi à domicile via une application qui les relie à une équipe médicale du service des Maladies Infectieuses et Tropicales. Cette appli MHLink fonctionnait déjà pour des personnes atteintes de pathologies de longue durée. Le CHU en a développé en un temps record une version spéciale Covid-19, pour mieux suivre les malades contraints de rester chez eux et ainsi libérer des lits dans les services.

Un questionnaire à remplir

Il suffit au patient de communiquer son numéro de téléphone, ses coordonnées pour être intégré dans l'appli. Il dispose alors d'un parcours de santé adapté à sa pathologie et peut interagir avec l'équipe de soins. L'application lui propose une messagerie, une section "conseils" rédigée par un spécialiste, ainsi qu'un agenda qui chaque jour va l'inviter à remplir un questionnaire sur sa température, son état général. Ainsi l'équipe médicale peut suivre à distance l'évolution de sa santé.

Comment ça marche? Réponse de Jérome Euvrard chef du système d'information du CHU Copier

Un lien numérique

"Le patient peut remplir les commentaires et au vue du tableau de bord, le médecin qui le suit décide de le rappeler ou non" indique Jérome Euvrard, directeur du système d'information du CHU qui a en charge l'ensemble des services numériques de l'hôpital. "Une chose importante, ce type d'application ne se substitue pas à un appel d'urgence".

L'un des bénéfices d'un tel outil est d'éviter l'engorgement des services hospitaliers avec des cas qui ne seraient pas prioritaires. "L'avantage est extraordinairement important pour nos patients. Il est de leur offrir, même chez eux, _un lien avec l'équipe de soin_, explique Jérôme Euvrard. Et à l'inverse il permet de se dire que l'on accueillera dans de bonnes conditions les aînés qui en auraient besoin, parce que les services ne seront pas saturés par des hospitalisations que l'on aurait pu éviter."