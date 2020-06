L'association jurassienne Nausicaa offre 500 visières de protection et 8000 surblouses au service onco-pédiatrique du CHU de Besançon. Un don dans la lutte contre le coronavirus - Covid 19.

Coronavirus : une association jurassienne offre 500 visières et 8000 surblouses au CHU de Besançon

L’association jurassienne Nausicaa vient d'offrir 500 visières de protection et 8000 surblouses au service d’onco-pédiatrie du CHU de Besançon. Ces dons doivent permettre aux soignants et aux familles de continuer de lutter contre les épidémies, et notamment celle du coronavirus.

Des visières fabriquées dans le Jura

Les visières de protection Covid-19 ont été conçues par l’entreprise jurassienne Dalloz créations. Les surblouses viennent de l’entreprise BHE, située à Fixin en Côte d’Or. Au total, ce cadeau est d'une valeur de 12.000 euros.

L’association Nausicaa est une association de lutte contre la leucémie, basée à Saint-Claude, dans le Haut-Jura.