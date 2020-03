Coronavirus : une association mosellane d'aide aux personnes âgées lance un appel aux dons

L'association Alys qui accompagne à domicile des personnes âgées et en situation de handicap, lance un appel aux dons. Pour continuer ses visites, essentielles à ces personnes isolées, elle a besoin de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, et de lunettes de protection.

"On tape dans nos réserves, dans trois jours on n'aura plus rien pour équiper notre personnel !", Amandine Ritz de l'association Alys, tire la sonnette d'alarme ; et lance ce mercredi un appel aux dons. L'association assure l'accompagnement pour le maintien et le suivi à domicile de 1.000 personnes âgées en Moselle et en Meuse.

Manque de gel hydroalcoolique, gants, masques

Pour permettre aux aide-soignants de continuer leur travail, l'association, basée à Ennery en Moselle, a besoin de masques, de gel hydroalcoolique, de lunettes de protection, de gants, de sur-blouses. Afin de protéger les personnels ainsi que les personnes accompagnées à leur domicile pour les soins médicaux, la toilette, l'habillage, les courses ou la préparation des repas.

Si vous souhaitez répondre à l'appel de l'association, vous pouvez les contacter via Facebook, ou au 03.87.34.43.43, ou à l'adresse suivante : 6 rue Pablo Picasso, 57365 Ennery.