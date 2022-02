Coronavirus : une baisse de la fréquentation des centres de vaccination de la Mayenne

Au centre de vaccination de Laval, les allées entres les boxes sont plus clairsemées que début janvier. Le nombre de patients a bien chuté observe Catherine Romagné une des coordinatrices à la salle polyvalente. "_Aujourd'hui, on est à 350 vaccinés par jour_. De mémoire, on faisait de 800 à 900 vaccins il y a encore quelques semaines. On dépassait même les 1.000 en décembre. Là, c'est moins, mais les créneaux horaires sont aussi moindres. On ouvre trois jours contre cinq avant" explique la bénévole.

L'explosion du nombre de cas positifs dans notre département est une des explications, d'après Catherine Romagné. Le taux d'incidence est de 3.566 nouveaux cas pour 100.000 habitants d'après le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé vendredi. À l'accueil du centre de Laval, il n'y a pas foule non plus, mais cela arrange bien Florian et Alizée. "_On a pu avoir notre rendez-vous une semaine avant, on aurait pu en avoir un du jour pour le lendemain aussi_" constate le premier. "Il y a quelques mois je pense qu'on aurait galéré" sourit la seconde. Ces étudiants ont en quelque sorte fait leur devoir de vacances. Au 15 février, il faudra avoir un schéma vaccinal complet si vous ne voulez pas que votre pass soit désactivé.

Passée cette date, faut-il laisser ouvert huit centres de vaccination en Mayenne ? "La question se posera de ce maintien ou pas dans le département après les vacances scolaires" explique le docteur Romain André, responsable du centre de vaccination d'Évron. Ce dernier est ouvert deux demi-journées par semaine depuis la mi-janvier, contre cinq auparavant. "Vu le nombre de doses administrées on pourra passer sur un monde ambulatoire exclusif" estime ce médecin. La décision reviendra au Préfet de la Mayenne, à l'Agence Régionale de Santé et aux élus des collectivités. "Une décision collégiale" plaide Romain André.

L'Agence Régionale de Santé a publié ses dernières statistiques ce lundi 7 février, concernant la couverture vaccinale (au 30/01/2022). D'après elle, 57,5% de la population a reçu une dose de rappel, 80,7% (sur l’ensemble de la population totale) a reçu deux doses de vaccin et 81,9% a reçu une dose.