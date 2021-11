Coronavirus : Une baisse des hospitalisations dans le Gard

L'ARS publie son bulletin sur l'épidémie de Covid-19 et comme tous les mardis on observe une baisse des hospitalisations et des réanimations dans le Gard. Une hausse en revanche des hospitalisations en Lozère.

L a situation épidémique évolue rapidement et fortement en Occitanie. "Plus que jamais il nous faut nous mobiliser pour nous protéger et protéger les plus fragiles" estime l'ARS qui publie son bulletin sur l'épidémie. Le taux d'incidence est ce mercredi 17 novembre de 153 en Lozère et de 84 dans le Gard.

18 personnes de moins à l'hôpital dans le Gard

En revanche même si le taux d'incidence est élevé dans le Gard on observe une baisse des hospitalisations avec 18 personnes de moins à l'hôpital en une semaine passant de 72 à 54 hospitalisations. Le nombre de personnes en réanimation baisse également passant de 17 à 10 soit 10 malades de moins en réanimation. En revanche en Lozère, les hospitalisations augmentent, elles passent de 5 à 9, il n'y a plus de personnes en réanimation.