Coronavirus : une campagne de dépistage massif organisée dans la métropole de Rouen

Après l'apparition de plusieurs foyers d'infection ces dernières semaines dans la métropole de Rouen, principalement dans sa partie sud, l'agence régionale de santé annonce ce jeudi la mise en place d'une opération de dépistage massif, sans ordonnance.

Le but des autorités de santé est de casser les chaînes de transmission et de combattre la circulation du virus. Les tests sont ouverts à tous les habitants volontaires de la métropole, qu'ils aient des symptômes du Covid-19 ou non. Il suffit de présenter sa carte vitale et, parfois, d'avoir pris rendez-vous.

En tout, 28 laboratoires de l'ensemble de la métropole sont partenaires de cette opération sans précédent en Normandie. Parallèlement, l'agence régionale de santé continue de mener des actions de prévention et d'information, notamment à destination des jeunes alors que se profilent les vacances d'été.

