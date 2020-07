Covid-19 : une campagne de dépistage collectif organisée en Mayenne

Une importante campagne de dépistage va être lancée sur le département de la Mayenne. Après la découverte de nouveaux foyers de contamination au coronavirus, le nombre de malades a fortement augmenté ces derniers jours dans notre département et la préfecture de la Mayenne a donc décidé de prendre des mesures pour limiter la propagation. Les autorités l'ont annoncé ce mercredi 8 juillet dans un point press. Un dépistage collectif et massif va avoir lieu sur Laval et L'Huisserie. Ces tests concernent potentiellement 60 000 personnes et la CPAM va envoyer les premiers courriers la semaine prochaine. Ce dépistage reste un acte volontaire mais conseillé. Progressivement tous les habitants du département vont être invités à faire ces tests. Les tests seront pris en charge à 100% par l'Assurance maladie et ne concerne pas les enfants de moins de dix ans. Ce plan d'action est une première dans la région Pays de La Loire mais pas en France.

Une situation tendue

Il y a déjà eu près de 1000 tests effectués cette semaine en Mayenne. Les autorités ont dénombré six clusters : un dans l'abattoir privé de Craon, un à Château-Gontier-sur-Mayenne (Foyer de Jeunes Travailleurs et Esat) et quatre à Laval (abattoir, centre d'hébergement, Ehpad Cigma et école Badinter). Deux personnes sont en réanimation depuis mardi 7 juillet au soir. Mardi soir, l'ARS appelait déjà à la plus grande vigilance.

Pas de feu d'artifice

Pour limiter la circulation du virus, la Préfecture recommande fortement aux maires de ne pas organiser de feu d'artifice. Le Préfet a même ajouté qu'il allait peut être revenir sur des autorisations de manifestations sans citer lesquelles.