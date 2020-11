Coronavirus : une campagne de dépistage mobile dans le Gard

La Région Occitanie lance, avec l'Agence régionale de santé et la Croix Rouge Française, une campagne de dépistage mobile "Proxitest". Il s'agit de tests mobiles en direction des populations et territoires éloignés des centres de dépistage du covid-19. L'idée est simple : "faciliter l’accès au dépistage et la communication rapide des résultats", deux éléments essentiels dans la lutte contre la propagation du virus.

La mobilisation des professionnels de santé a permis un déploiement massif des tests de dépistage Covid19 en Occitanie, précise la Région. Cette forte capacité régionale se renforce maintenant avec le déploiement des tests antigéniques aux résultats plus rapides, qui complètent les dispositifs existants.

Une des premières opérations de dépistage est programmée dans le Gard à Saint-Gilles ce jeudi et ce vendredi (19 et 20 novembre).

Les tests sont réalisés à Saint-Gilles de 9h à 16h, à la Halle Omnisports Georges Chouleur, rue des Arnaves. Il y a un parking sur place. Il s'agit de tests rapides antigéniques gratuits, accessibleq à toute la population St-Gilloise et sans rendez-vous

« Des structures mobiles proposeront des dépistages rapides aux citoyens éloignés des points de prélèvements, notamment dans les territoires ruraux » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie (Communiqué).

Une expérimentation a déjà été réalisée à Laroque-d’Olmes, en Ariège, le 16 octobre dernier, auprès d’une cinquantaine de personnes.

Les tests se feront sans rendez-vous et seront accessibles gratuitement à celles et ceux qui le souhaitent. Cette campagne de tests se poursuivra au moins jusqu’au mois de janvier.