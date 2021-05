Coronavirus : une campagne de dépistage organisée mercredi 5 mai à Beaune-la-Rolande dans le Loiret

Pour freiner la circulation du virus de la Covid-19, et casser les chaînes de transmission, l'Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire va organiser ce mercredi 5 mai une opération de dépistage dans la commune de Beaune-la-Rolande prés de Pithiviers dans le Loiret. Selon l'ARS, le taux d'incidence est ces derniers jours particulièrement élevé dans cette commune et sur tout le territoire de la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais. Le dispositif de tests aura lieu Salle du Parville.

Un fort taux d'incidence sur le territoire

La fourchette est large mais le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, se situe dans cette partie du département entre 250 et 500 toujours selon l'ARS. Jusqu'à présent la petite commune de la Beauce, 2 136 habitants, avait été relativement épargnée mais depuis une semaine, "les cas plus ou moins graves se multiplient" confie le maire de Beaune-la-Rolande, Michel Masson. Sur la première et la deuxième vague dans le Beaunois , "il y avait quasi peu ou très très peu de cas de Covid-19 or là il y a un nombre de cas très sensible, _pratiquement dans toutes les rues_, on compte une personne qui aurait contracté le virus" indique Michel Masson.

Dépistage salle du Parville

Depuis la réouverture, la semaine dernière, des écoles élémentaire et maternelle, deux classes ont dû être fermées précise Michel Masson. "Cela prouve que le virus circule et c'est de mon devoir de maire de faire tester un maximum de population pour éviter les contaminations en chaîne, faut pas prendre cela à la légère " estime le maire de Beaune-la-Rolande. "Dans nos secteurs ruraux, _on a peiné à avoir des doses_, du coup l'impact de la troisième vague est plus fort chez nous que dans les secteurs où ils ont été bien pourvus en vaccins" ajoute l'élu.

Les dépistages par tests nasopharyngés gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance se feront salle du Parville à Beaune-la-Rolande de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, ce mercredi 5 mai.