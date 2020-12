La campagne massive de tests du Covid-19, évoquée ce mercredi matin sur RMC/BFMTV par Jean Castex, aura lieu à Lille, Saint-Etienne et au Havre selon les informations de France Bleu et franceinfo. Le Premier ministre doit préciser les modalités de cette campagne jeudi à 18h30 lors d'un point presse.

Coronavirus : des campagnes massives de tests prévues à Lille, Saint-Etienne et au Havre

Lille, Saint-Etienne et Le Havre. Voici les trois villes retenues par le gouvernement pour une campagne massive de tests du Covid-19 selon les informations recueillies par France Bleu et franceinfo auprès de sources parlementaires concordantes. Les dépistages pourraient avoir lieu autour des fêtes de fin d’année, "peut-être même avant", a indiqué le Premier ministre Jean Castex sans plus de précisions sur RMC/ BfmTV ce mercredi.

L'exécutif espère tirer de l'opération, déjà menée dans d'autres pays d'Europe, "des enseignements préventifs et curatifs". Populations, lieux de vie les plus touchés par la maladie... : ces tests massifs visent à mieux repérer les cas positifs qu'à l'heure actuelle. Cependant la méthode, notamment soutenue par l'épidémiologiste Catherine Hill, n'est efficace que si les cas positifs sont isolés le temps qu'ils ne soient plus contagieux. Sinon, "ça ne sert à rien", a convenu Jean Castex.