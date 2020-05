Coronavirus : une candidate d’Exincourt demande l’annulation du 1er tour des municipales

Ils sont maires sortants, candidats ou simples citoyens et viennent de créer une association baptisée « 50 millions d’électeurs ». Tous réclament l’annulation du 1er tour des élections municipales. Près de 2700 recours ont déjà été déposés dans le pays pour réclamer la même chose. Selon eux, le scrutin a été faussé, troublé par la crise du coronavirus. Beaucoup d’électeurs, en particulier les plus âgées, ne se sont pas déplacés ce jour-là pour ne pas mettre leur santé en danger.

La sincérité du scrutin était altérée – Josiane Sanseigne

« Les français n’étaient pas égaux devant les opérations de vote. Ils ont été obligés de choisir entre le discours alarmiste du jeudi du président de la république complété le samedi par le premier ministre et leur envie d’accomplir leur devoir civique. A partir de là, la sincérité du scrutin était altérée », explique Josiane Sanseigne, candidate battue à Exincourt dans le pays de Montbéliard. Sa liste soutenue par le maire sortant Jean Cuynet, qui ne se représentait pas, avait été battue par la liste adverse conduite par Magali Duvernois. Elle a saisi le tribunal administratif de Besançon.

Une abstention à 56% à Exincourt

A Exincourt, ce premier tour des élections municipales a été marqué par une abstention record : 56% des électeurs ne se sont pas déplacés le 15 mars. « Quand on sait qu’à Exincourt, il y a 34% de la population qui a plus de 60 ans. Cela représente environ 1 100 personnes et qu’il y a eu 1 000 électeurs qui se sont déplacés pour voter. Vous imaginez bien que ce ne sont pas ceux-ci qui se sont déplacés », ajoute Josiane Sanseigne qui se dit prête, s'il le faut, à saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Mauvaise perdante ?

Comme de nombreux autres candidats, elle réclame la tenue d’une nouvelle élection. « Cela n’a pas été universel, pas égal et cela n’a même pas été secret car il a fallu retirer les isoloirs », explique la candidate battue qui refuse qu’on lui colle une étiquette de mauvaise perdante. « J'ai laissé passer du temps. On n’apprécie jamais de perdre évidemment mais si les élections ont lieu à nouveau, elles seront justes. Celui qui gagnera gagnera en toute légitimité et celui qui perdra également », conclut Josiane Sanseigne. Pas sûr que sa demande soit entendue. Officiellement, la date du 21 juin pour le second tour des élections municipales est maintenue. Officieusement, un projet de loi évoquerait le report des élections municipales les 27 septembre et 4 octobre. Un texte de loi aurait été remis au Conseil d'Etat qui doit maintenant trancher sur la question. Mais les quelques 30 000 communes qui ont déjà choisi leur maire ne sont pas concernées. Ce qui ne serait pas le cas des 4 800 communes qui n'ont pas encore élu leur édile et qui pourraient bien voir ce scrutin réorganisé en deux tours à la fin de l'été.