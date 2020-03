Coronavirus : une cellule d'urgence médico psychologique à l'hôpital de Bayonne

Pour aider les plus fragiles à surmonter la période anxiogène de l'épidémie et le confinement qui s'allonge, mais aussi les familles de victimes du Covid-19 et les soignants notamment, l'hôpital de Bayonne a activé sa cellule d'urgence médico psychologique. Des praticiens consultent par téléphone.

Angoisses du confinement et parfois de la solitude qui l'accompagne, stress face à l'imprévisible et l'incertitude, peur de la contamination.... Les motifs de troubles psychologiques ne manquent pas en cette période inédite que traverse la France et une grande partie du monde. C'est pour y faire face, alors que les déplacements sont extrêmement limités et les consultations physiques suspendues, que le Centre Hospitalier de la Côte Basque a déclenché sa cellule d'urgence médico psychologique.

Forte mobilisation des praticiens

Ce service est habituellement activé lors d’événements traumatisant soudains, limités dans le temps et l'espace, comme des catastrophes, explosions et accidents faisant de nombreuses victimes. C'est donc à une crise différente, plus longue dans le temps et plus vaste, que les praticiens doivent faire face.

Mais à circonstance exceptionnelle, "mobilisation rapide et exceptionnelle des confrères" se réjouit, agréablement étonné, le Docteur Andy Paul, psychiatre référent de la cellule COVIPSY64A. Une quarantaine de soignants se sont portés volontaires.

Soutien au personnels de santé

Il s'agit non seulement de porter assistance à toute personne souffrant de problèmes liés au confinement mais aussi aux familles endeuillées par le décès d'un parent victime du Covid-19, ainsi qu'à tout professionnel de santé et aux forces de l'ordre présentant des troubles en lien avec la situation d'urgence sanitaire.

La cellule fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17H et est joignable au 05 59 44 41 30. Deux à trois médecins prennent les appels. Une dizaine d'autres sont mobilisés pour donner, si nécessaire, des consultations par téléphone.