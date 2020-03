Alors que les Français restent confinés à cause du coronavirus, certains n'ont pas d'autres choix que de sortir, notamment les professions indispensables. C'est pour ces dernières que le département de la Moselle a réquisitionné une centaine d'écoles et collèges afin de garder les enfants.

Coronavirus : une centaine d'écoles et collèges ouverts en Moselle pour la garde d'enfants

Depuis le début du confinement mardi dernier à midi, certaines professions indispensables restent mobilisées à l'extérieur. Pour ces personnels qui sont toujours en difficulté pour assurer la garde de leurs enfants, le département de la Moselle a ouvert une centaine d'écoles et collèges. Un dispositif qui jusqu'à vendredi concernait 700 enfants âgés de 0 à 3 ans, mais qui désormais est largement étendu aux jeunes jusqu'à 16 ans.

Inscription en lignes

Pour les personnes concernées et qui recherchent une solution pour garder leurs enfants, il faut passer par une inscription sur le net. Ils peuvent en effet se faire connaître via le site "mon enfant" mis à disposition pour l'occasion. Et pour connaître la liste des établissements ouverts, rendez-vous sur le site de l'académie Nancy-Metz ou sur la plateforme de la direction académique département de la Moselle.

Les professions concernées